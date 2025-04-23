Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Маск оголосив про скорочення роботи в адміністрації Трампа

23 квітня 2025, 13:58
Маск оголосив про скорочення роботи в адміністрації Трампа
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Одна з причин такого рішення - обвал доходів Tesla.

Мільярдер і розробник Ілон Маск планує скоротити час на керівництво Департаментом ефективності уряду (DOGE) президента Дональда Трампа вже з травня. 

Акції Tesla впали більш ніж на 40% цього року і це одна з причин рішення, інформує CNBC.

На презентації результатів роботи Tesla Маск заявив, що продовжить підтримувати президента за допомогою DOGE, "щоб переконатися, що розтрати і шахрайство, які ми припиняємо, не повернуться з новою силою".

Маск втратив майже 300 млн доларів на кампанію 2024 року, аби допомогти повернути Трампа в Білий дім, 

Він також створив DOGE і приєднався до адміністрації з місією скоротити розміри і можливості федерального уряду.

За його словами, він продовжить приділяти "день або два на тиждень" державним питанням "доти, доки президент цього бажатиме".

Цього тижня стало відомо, що Tesla знижує обсяги випуску Cybertruck через падіння продажів.

 

СШАІлон МаскDOGE

Останні матеріали

Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Cуспільство
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 06:32
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється