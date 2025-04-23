Маск оголосив про скорочення роботи в адміністрації Трампа

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Одна з причин такого рішення - обвал доходів Tesla.

Мільярдер і розробник Ілон Маск планує скоротити час на керівництво Департаментом ефективності уряду (DOGE) президента Дональда Трампа вже з травня.

Акції Tesla впали більш ніж на 40% цього року і це одна з причин рішення, інформує CNBC.

На презентації результатів роботи Tesla Маск заявив, що продовжить підтримувати президента за допомогою DOGE, "щоб переконатися, що розтрати і шахрайство, які ми припиняємо, не повернуться з новою силою".

Маск втратив майже 300 млн доларів на кампанію 2024 року, аби допомогти повернути Трампа в Білий дім,

Він також створив DOGE і приєднався до адміністрації з місією скоротити розміри і можливості федерального уряду.

За його словами, він продовжить приділяти "день або два на тиждень" державним питанням "доти, доки президент цього бажатиме".

Цього тижня стало відомо, що Tesla знижує обсяги випуску Cybertruck через падіння продажів.