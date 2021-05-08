ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІлон Маск поділився коротким відео та світлинами ракети Starship і транспортування двигунів Super Heavy: вже скоро відбудеться її запуск на земну орбіту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск показав ракету Starship, що скоро полетить на орбіту
SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship
Фото: З відкритих джерел
Як передає Укрінформ, про це Маск написав у Твіттері.
Так, компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship - космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.
Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота - близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.
SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Нагадаємо, що напередодні SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету Super Heavy
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 08 2021 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NASA показало нові світлини Марса
- ФОТО SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету Super Heavy
- ВІДЕО Rocket Lab запустила супутник Космічних сил США
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів