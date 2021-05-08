Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Маск показав ракету Starship, що скоро полетить на орбіту

SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship
Ілон Маск поділився коротким відео та світлинами ракети Starship і транспортування двигунів Super Heavy: вже скоро відбудеться її запуск на земну орбіту.
Маск показав ракету Starship, що скоро полетить на орбіту Фото: З відкритих джерел

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у Твіттері.

Так, компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship - космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота - близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що напередодні SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету Super Heavy

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2021 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.