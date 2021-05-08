Маск показав ракету Starship, що скоро полетить на орбіту

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у Твіттері.

Так, компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship - космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота - близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що напередодні SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету Super Heavy