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Маск прокоментував невдалий запуск ракети від Virgin Orbit

"Під час першої спроби 25 травня, LauncherOne від Virgin Orbit не зміг дістатися орбіти. Місію було припинено невдовзі після запуску ракети з повітряного судна"
Компанія британського підприємця Річарда Бренсона Virgin Orbit здійснила невдалу першу спробу виведення власної ракети-носія LauncherOne на орбіту.
Маск прокоментував невдалий запуск ракети від Virgin Orbit Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє портал Space News, передає Укрінформ.

"Під час першої спроби 25 травня, LauncherOne від Virgin Orbit не зміг дістатися орбіти. Місію було припинено невдовзі після запуску ракети з повітряного судна", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, у понеділок ввечері модифікований літак Boeing 747 вилетів із космодрому у Каліфорнії з ракетою-носієм LauncherOne. Через 54 хвилини польоту літак відпустив ракету, однак вона так і не долетіла до орбіти.

У самій компанії зауважили, що LauncherOne змогла після запуску пролетіти декілька секунд, однак потім сталася «аномальна проблема».

Наразі невідомо про яку саме проблему йдеться.

Зазначається, що будівництво другої ракети LauncherOne вже знаходиться на завершальному етапі.

Пізніше засновник компанії SpaceX Ілон Маск підтримав колег і додав, що його ракета Falcon 1 лише з четвертої спроби була успішно виведена на орбіту.

Як відомо, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

Нагадаємо, що очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пояснив, як читається ім’я його новонародженого сина X Æ A-12.

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26 05 2020 13:00
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