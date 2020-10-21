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Маск розповів про будівництво міста на Марсі

Наразі розробляються різні проєкти осель на Марсі
На думку Маска, проєкт потрібно завершити ще до початку надзвичайної події або катаклізму на Землі.
Маск розповів про будівництво міста на Марсі Фото: Економічна правда

Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск розкрив плани щодо будівництва на Марсі міста, яке повністю буде незалежним від планети Земля.

Про це пише The Independent.

"Дуже допомагає коли маєш за мету - створення самостійного міста на Марсі. Не тільки декілька людей на одній базі, а справжнє незалежне місто", - сказав Маск.

Наразі розробляються різні проєкти осель на Марсі. На думку Маска, їх потрібно завершити ще до початку надзвичайної події або катаклізму на Землі. Такими, вважає Маск, можуть стати зіткнення Землі з кометою, надпотужне виверження вулкану чи "ядерний Армаггедон".

"Цивілізація на Землі не виглядає надто сильною. Наразі вона виглядає трішки хиткою", - вважає Маск.

За словами гендиректора SpaceX, космічний корабель Starship може відправитися без людей на борту на червону планету вже на початку 2024 року.

Зазначається, що Маск вже раніше озвучував плани щодо колонізації інших планет, а також заявляв про власні наміри здійснити подорож на Марс.

Нагадаємо, що на Марсі знайшли озера з водою

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21 10 2020 14:37
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