На Марсі знайшли озера з водою

Зазначається, що базою для відкриття стали 134 спостереження, які проводив космічний апарат з 2012 по 2019 роки. Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ. Науковці переконані, що під землею на Марсі прихована «система водойм», які знаходяться приблизно на глибині 800 метрів.

Озера займають площу, яка приблизно дорівнює одній пʼятій площі Німеччини. Найбільше - має ширину приблизно 30 км.

На цих глибинах недостатньо тепла, щоб розтопити лід, тому вчені вважають, що там вода перебуває у рідкій формі через високі концентрації солей. Вода в цих озерах дуже солона, що ставить під сумнів виживання в ній будь-яких мікроорганізмів.

Варто наголосити, що вчені давно припускали, що під поверхнею Марсу може бути вода.

Як відомо, рідка вода є життєво важливою для біології, тож її виявлення на Марсі становить вкрай великий інтерес для дослідників, які вивчають можливість існування життя в межах Сонячної системи поза Землею.



Нагадаємо, що раніше NASA показало "лавину" на Марсі