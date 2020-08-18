ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМарсіанський розвідувальний супутник від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав сходження лавини на червоній планеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA показало "лавину" на Марсі
Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав галактику "з хвостом" NGC 1614
ukrinform.ua/
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.
Марсіанська "лавина" зійшла зі скелі заввишки 500 метрів.
У NASA вважають, що сходження лавини стало наслідком температурних коливань на Марсі під час весняного періоду на планеті.
"При підвищенні температури випаровується лід, а уламки брили льоду сходять та піднімають пил", - заявили в американському відомстві.
Зазначається, що сам знімок був зроблений Марсіанським розвідувальним супутником на відстані 255 км над червоною планетою.
Нагадаємо, що NASA і компанія SpaceX у жовтні планують відправити на МКС астронавтів.
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