ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИNASA і компанія SpaceX у жовтні планують відправити на МКС астронавтів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA і SpaceX знову планують відправити на МКС астронавтів
Планується, що на МКС відправляться астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі
Фото: З відкритих джерел
Зазначається, що місію планується здійснити не раніше 23 жовтня, повідомляє "Укрінформ".
Планується, що на МКС відправляться астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. Вони пробудуть на МКС пів року.
Фото: NASA
Екіпаж місії NASA SpaceX Crew-1 доставить космічний корабель Crew Dragon, який для виходу на орбіту використовує ракету-носій Falcon 9.
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