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NASA і SpaceX знову планують відправити на МКС астронавтів

Планується, що на МКС відправляться астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі
NASA і компанія SpaceX у жовтні планують відправити на МКС астронавтів.
NASA і SpaceX знову планують відправити на МКС астронавтів Фото: З відкритих джерел

Зазначається, що місію планується здійснити не раніше 23 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

Планується, що на МКС відправляться астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. Вони пробудуть на МКС пів року.

Фото: NASA

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16 08 2020 13:24
ТЕГИ: NASA, SpaceX, Crew Dragon
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