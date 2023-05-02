Маск розповів, що сталося під час першого орбітального польоту Starship

Starship від SpaceX не відразу відповів на команду самознищення.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск детально розповів про те, що сталося під час першого орбітального польоту космічного корабля Starship, який завершився невдачею. За його словами, на запуск процесу самознищення знадобилося 40 секундю

Про це повідомляє Engadget.

На перший погляд, це зовсім короткий проміжок часу, але це дуже довго, якщо йдеться про те, щоб підірвати гігантську ракету перед тим, як вона впаде на Землю. За задумом, механізм самознищення має спрацьовувати негайно.

За словами Маска, це сталося тому, що "структурні запаси апарату виявилися кращими, ніж очікувалося". Хоча SpaceX неодноразово заявляла про те, що головним завданням запуску буде саме зліт апарату, під час події багато пішло не так. Так, ракета-носій і корабель залишили стартовий майданчик, але потім не змогли відокремитися один від одного, перекинулися, після чого стався вибух. Самознищення мало спрацювати миттєво, але система ще якийсь час перекидалася в повітрі перш, ніж вибухнула.

Але відстрочений старт системи самознищення був не єдиною проблемою, що виникла того дня. Уламки, що утворилися внаслідок вибуху, впали не лише на об'єкти SpaceX, а й у національний парк Бока Чіка.

"Наскільки нам відомо, не було жодної значної шкоди навколишньому середовищу, про яку ми знаємо", - прокоментував інцидент Маск.

Нагадаємо, федеральне авіаційне управління США (FAA) розслідує потенційну шкоду навколишньому середовищу, яку було завдано внаслідок вибуху Starship.