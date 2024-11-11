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ПОЛІТИКА

Маск, найімовірніше, не отримає посаду в майбутній адміністрації Трампа – CNN

11 листопада 2024, 13:47
Маск, найімовірніше, не отримає посаду в майбутній адміністрації Трампа – CNN
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
До того ж в такому випадку мільярдер не повинен буде задля уникнення конфлікту інтересів продавати або передавати у сліпий траст свої активи.

Вплив мільярдера та засновника компаній SpaceX Ілона Маска на новообраного президента США Дональда Трампа зростає, але він, найімовірніше, не отримає посаду в його адміністрації. 

CNN нагадує, що раніше винахіднику публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді, та він навряд чи захоче пристати на таку пропозицію, зважаючи на те, що посада в уряді вплине на очолювання ним компаній. 

"Маска призначать в один із так званих комітетів "блакитної стрічки", які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань", — припускає натомість медіа, додаючи, що в такому разі мільярдер не повинен буде задля уникнення конфлікту інтересів продавати або передавати у сліпий траст свої активи. 

ЗМІ наголошує, що Маск має неабиякий вплив на республіканця. Він навіть був присутній під час кількох телефонних розмов майбутнього президента з іншими світовими лідерами та брав участь у низці призначень. Трамп ним "зачарований". 

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Дональд ТрампІлон Маск

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