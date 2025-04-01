Маск скоро звільниться, а DOGE закриється – Трамп

Незабаром мільярдер і радник Трампа зможе повернутися до свого бізнесу.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління США (DOGE) припинить роботу, а його керівник Ілон Маск повернеться до свого бізнесу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Він має керувати великою компанією, і тому в якийсь момент він повернеться", - оголосив Трамп.

Він додав, що Маск може виконувати обов'язки спеціального державного службовця лише 130 днів.

Проте Трамп не пояснив, чому існує таке обмеження.

"Я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу", - сказав президент США.

На питання журналістів, чи працюватиме DOGE за відсутності Маска, Трамп сказав, що "в певний момент" департамент припинить роботу.

"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться", – зазначив Трамп.

Також на його думку, керівники федеральних агентств вже "багато чому навчилися" і зможуть самостійно подбати про збільшення ефективності державного управління.

Нагадаємо, що нещодавно в Британії пройшли протести проти Маска і Tesla.