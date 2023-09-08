Маск відхрещується від заяви про відключення Starlink біля Криму

Ілон Маск запевняє, що не давав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму.

За його словами, мережа там не працювала.

Про це Макс написав X (Twitter).

"Вказані регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - йдеться в дописі.

Маск відповів на публікацію співзасновника компанії NFTech американського підприємця Маріо Навфаля, де той розмірковує на тему, нібито Маск "міг запобігти ядерній війні".

"Ілон Маск таємно доручив своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink під час великого українського наступу. Цю дію було здійснено, щоб навмисно запобігти раптовому нападу України на російський військово-морський флот", - заявив Навфаля.