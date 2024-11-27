Маск відреагував на прохання Байдена про $24 мільярди для України

Маск вважає, що Байден припускається помилки

Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск відреагував на прохання чинного президента США Джо Байдена до Конгресу про виділення на допомогу Україні додаткових 24 мільярдів доларів.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

"Це не нормально", - написав Маск.