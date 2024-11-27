Маск відреагував на прохання Байдена про $24 мільярди для України
27 листопада 2024, 12:55
Фото: БелТА
Маск вважає, що Байден припускається помилки
Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск відреагував на прохання чинного президента США Джо Байдена до Конгресу про виділення на допомогу Україні додаткових 24 мільярдів доларів.
Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).
"Це не нормально", - написав Маск.
Нагадаємо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів. Адміністрація президента хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який може бути ухвалений у грудні. За словами журналістів, прохання з Білого дому до законодавців надійшло 25 листопада. Вони зазначили, що цю інформацію підтвердили два помічники конгресмена.