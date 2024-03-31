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Маск вкотре зробив скандальну заяву щодо війни в Україні

31 березня 2024, 12:08
Маск вкотре зробив скандальну заяву щодо війни в Україні
Американський мільярдер і власник соцмережі X та Тесла Ілон Маск заявив, що росія може дійти до Дніпра і захопити Одесу.

Про це Макс написав в соціальній мережі X (Twitter).

"Для України було трагічною втратою часу атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля і сильнішу артилерію, коли Україна не мала переваги в бронетехніці чи в повітрі!", - йдеться в твітті.  

Він додав, що це міг передбачити будь-який дурень. 

За його словами, його рекомендація рік тому полягала в тому, щоб Україна закріпилася і спрямувала всі ресурси на оборону. 

Навіть тоді важко утримувати землю, яка не має потужних природних бар'єрів. У росії немає шансів захопити всю Україну, оскільки місцевий опір на заході буде надзвичайним, але кремль, безумовно, отримає більше землі, ніж вона має сьогодні. 

"Чим довше триватиме війна, тим більше території захопить росія, поки не дійде до Дніпра, який важко подолати. Але, якщо війна триватиме досить довго, Одеса теж впаде. Чи втратить Україна весь вихід до Чорного моря чи ні - це, на мою думку, справжнє питання, яке залишається відкритим. Я рекомендую врегулювати це питання шляхом переговорів до того, як це станеться", - додав Маск. 

Ми також писали на початку березня, що американський бізнесмен Ілон Маск підтримав ідею розпуску НАТО.

 

війнаМАСКзаява

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