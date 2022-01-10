Маск вперше показав людиноподібного робота Tesla Optimus

Компанія відомого американського бізнесмена Ілона Маска Tesla представила людиноподібного робота під назвою Optimus. Розробники запевняють, що він займатиметься нудними справами замість людей.

Про це повідомляє The Verge у суботу, 1 жовтня.

Наразі вони використовують датчики та технології "автопілота" Tesla, проте вміють небагато. Зокрема, він вміє переносити коробки, витягувати деталі з обладнання та поливати квіти.

Втім, Tesla впевнені, що розробки мають великий потенціал. У компанії зазначають, що серійна модель зможе пересуватися зі швидкістю 8 км/год та піднімати вантажі до 20 кг.

Робот оснащений процесором SoC Tesla, модулями Wi-Fi та LTE та акумулятором на 2,3 кВт/год, якого вистачає на цілий день.

Вартість одного такого робота становитиме менше 20 тисяч доларів. Маск вважає, що його компанія зможе виготовляти мільйони таких роботів.

Раніше повідомлялось, що китайська компанія Xiaomi представила робота під назвою Mijia, який можна налаштовувати, збираючи його компоненти як у LEGO.