Маск вперше показав людиноподібного робота Tesla Optimus
Про це повідомляє The Verge у суботу, 1 жовтня.
Наразі вони використовують датчики та технології "автопілота" Tesla, проте вміють небагато. Зокрема, він вміє переносити коробки, витягувати деталі з обладнання та поливати квіти.
Втім, Tesla впевнені, що розробки мають великий потенціал. У компанії зазначають, що серійна модель зможе пересуватися зі швидкістю 8 км/год та піднімати вантажі до 20 кг.
Робот оснащений процесором SoC Tesla, модулями Wi-Fi та LTE та акумулятором на 2,3 кВт/год, якого вистачає на цілий день.
Вартість одного такого робота становитиме менше 20 тисяч доларів. Маск вважає, що його компанія зможе виготовляти мільйони таких роботів.
Раніше повідомлялось, що китайська компанія Xiaomi представила робота під назвою Mijia, який можна налаштовувати, збираючи його компоненти як у LEGO.
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