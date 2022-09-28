ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайська компанія Xiaomi представила робота під назвою Mijia, який можна налаштовувати, збираючи його компоненти як у LEGO.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Xiaomi представила робота, що вміє танцювати
Джерело: скріншот
Про це повідомляє Transcontinental Times.
Зокрема, нову модель робота можна, переключивши модулі, перетворити на собаку, кулю чи ще дещо. Зазначається, що робот орієнтований на дітей – його можна програмувати за допомогою іконок через смартфон чи планшет.
Також Mijia можна вказати, за яким напрямками мають рухатися його деталі, або спроектувати реакції та функції залежно від того, що вловлюють його датчики. Крім того, робота можна використовувати як будильник, сигналізацію, водночас він може індивідуально вітати кожного члена сім'ї.
Модульний робот Xiaomi вже доступний для купівлі у Китаї за ціною 3 599 юанів, що еквівалентно приблизно 513 євро.
Раніше повідомлялось, що Nike представила робота, який ремонтуватиме взуття.
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28 09 2022 21:46 МЕДІА
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