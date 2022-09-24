НОВИНИУ списку моделей є й випущений у 2019-му році Mi A3 на "чистому" AndroidПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Xiaomi поповнила список смартфонів, які більше ніколи не оновляться
Фото: з вільних джерел
Китайська компанія Xiaomi розширила "чорний список" застарілих пристроїв, які більше не отримуватимуть жодних оновлень, включаючи патчі безпеки.
Список поповнили моделі Xiaomi Mi A3 і Mi CC9E, що вийшли на ринок у 2019 році. Раніше в цей список також були додані Xiaomi Mi 8, Mi 9 і Redmi 7A, повідомляє Уніан.
Окремо варто виділити Xiaomi Mi A3 – останню модель виробника, яка була випущена у рамках програми Android One. По суті, це знаменує собою кінець ініціативи Google, яка була спрямована на створення доступних смартфонів з "чистою" версією Android ОС, без будь-яких оболонок зверху.
Однією з найбільших переваг таких телефонів було те, що вони одними з перших, на рівні з Google-гаджетами, отримували оновлення ОС для платформи Android.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Android 13 не буде працювати на смартфонах з менш ніж 2 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що нову операційку не отримають лише найбюджетніші телефони. З іншого боку, таких девайсів на ринку не так і мало.
Операційна система Android 13 вже доступна для власників смартфонів Pixel 4 і новіше. Паралельно Xiaomi почала поширювати серед своїх користувачів оновлення MIUI 13.1 на базі нової ОС.
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