Nike представила робота, який ремонтуватиме взуття

Робот поліруватиме і ремонтуватиме старі кросівки в лондонському магазині. Оновлювати взуття він буде безкоштовно за допомогою цифрової 3D-моделі.

Американська транснаціональна компанія, що спеціалізується на спортивному одязі та взутті Nike, представила робота під назвою Bot Imitated Longevity Lab (BILL).

Про це повідомляє Daily Mail.

"Люди підуть на багато чого, щоб доглядати своє улюблене взуття. Ремонт продукту - це спосіб розширити нашу пам'ять за допомогою продукту. Ми розглядаємо BILL як інструмент для досягнення цієї мети", - сказав керівник відділу сталого розвитку Nike NXT Ноа Мерфі-Рейнхерц.

BILL - це роботизована система, яка використовує засоби для чищення на водній основі і латки з переробленого поліестеру, щоб вдихнути нове життя в старе взуття.

Наразі робот здатний продовжити термін служби чотирьох популярних кросівок Nike: Air Force 1, Air Jordan 1, Space Hippie 01 та Nike Dunks.

Спочатку пристрій створює цифрову 3D-модель взуття, щоб точно визначити області, які потребують очищення, на верхній частині, боковинах та підошві. Потім приступає до роботи, починаючи процес глибокого прибирання з використанням засобів для чищення на водній основі і обертових щіток, схожих на автомийки.

"Удосконалені цифрові показання допомагають роботу використовувати роботизовану точність, щоб дбати про місця, які найбільше потрібні вашому взуттю", - пояснила Nike у релізі.

Після того, як взуття стане красивим і чистим, покупці можуть вибрати латки для ремонту потертих ділянок на верхній частині взуття. Також пропонується нова підкладка та шнурки з перероблених матеріалів.

"BILL - це експеримент із певною метою: Nike уявляє собі кругове майбутнє, в якому продукти виробляються з наміром повторно використовувати, переробляти та відкривати як щось нове", - зазначили в компанії.

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