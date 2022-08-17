НОВИНИ"Нова Пошта" та Держслужба з надзвичайних ситуацій почали розробку роботів-саперів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нова пошта" повідомила, що розробляє роботів-саперів
Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя наших піротехніків
Фото: Нова пошта
Про це йдеться в повідомленні "Нової пошти".
"Це буде перший український робот-сапер для розмінування водойм, а інший вид - для суші. Вони зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх. Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя наших піротехніків", - повідомляють у пресслужбі НП.
Директор з розвитку "Нової пошти" Олексій Тараненко пояснив, що у компанії є чималий досвід у сфері роботизації.
"Разом із українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя", — сказав Тараненко.
У ДСНС визначили основні вимоги до таких роботів, а Нова пошта взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів.
У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.
Нагадаємо, що Нова пошта співпрацює із ДСНС ще за кількома напрямками: матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад та їх логістична підтримка по всій країні.
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