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"Нова пошта" повідомила, що розробляє роботів-саперів

Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя наших піротехніків
"Нова Пошта" та Держслужба з надзвичайних ситуацій почали розробку роботів-саперів.
"Нова пошта" повідомила, що розробляє роботів-саперів Фото: Нова пошта

Про це йдеться в повідомленні "Нової пошти".

"Це буде перший український робот-сапер для розмінування водойм, а інший вид - для суші. Вони зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх. Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя наших піротехніків", - повідомляють у пресслужбі НП.
 
Директор з розвитку "Нової пошти" Олексій Тараненко пояснив, що у компанії є чималий досвід у сфері роботизації.
 
"Разом із українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя", — сказав Тараненко.
 
У ДСНС визначили основні вимоги до таких роботів, а Нова пошта взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів. 
 
У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу. 
 
Нагадаємо, що  Нова пошта співпрацює із ДСНС ще за кількома напрямками: матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад та їх логістична підтримка по всій країні.
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17 08 2022 17:38
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