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Маск втратив 50 мільярдів доларів за два дні

За даними Bloomberg Billionaires Index, зараз статки Маска оцінюються у 288 мільярдів доларів після втрат. Однак він все одно залишається найбагатшою людиною у світі
Статки американського мільярдера Ілона Маска за два дні знизилися на 50 мільярдів доларів через падіння котирувань акцій його компанії Tesla.
Маск втратив 50 мільярдів доларів за два дні Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Акції Tesla впали на 16% з початку тижня після того, як у суботу Маск запитав у користувачів Twitter, чи слід продати його частку в підприємстві, що досягає 10%.
 
За даними Bloomberg Billionaires Index, зараз статки Маска оцінюються у 288 мільярдів доларів після втрат. Однак він все одно залишається найбагатшою людиною у світі.
 
У рейтингу видання Forbes The World`s Real-Time Billionaires Маск також посідає перше місце з 271 мільярдами доларів.
 
Кількома днями раніше Маск провів опитування серед своїх підписників у Twitter щодо того, чи варто йому продавати 10% своєї частки в Tesla. Він заявив, що зробить так, як проголосують його передплатники. У неділю опівдні він отримав ствердну відповідь: 57,9% з більш як 3,5 млн проголосували "за".
 
9 листопада цінні папери компанії Tesla Inc. значно впали через заяву Маска про готовність продати частину своїх акцій.
 
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10 11 2021 10:54
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