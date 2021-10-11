БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтатки американського мільярдера Ілона Маска за два дні знизилися на 50 мільярдів доларів через падіння котирувань акцій його компанії Tesla.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск втратив 50 мільярдів доларів за два дні
За даними Bloomberg Billionaires Index, зараз статки Маска оцінюються у 288 мільярдів доларів після втрат. Однак він все одно залишається найбагатшою людиною у світі
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Bloomberg.
Акції Tesla впали на 16% з початку тижня після того, як у суботу Маск запитав у користувачів Twitter, чи слід продати його частку в підприємстві, що досягає 10%.
За даними Bloomberg Billionaires Index, зараз статки Маска оцінюються у 288 мільярдів доларів після втрат. Однак він все одно залишається найбагатшою людиною у світі.
У рейтингу видання Forbes The World`s Real-Time Billionaires Маск також посідає перше місце з 271 мільярдами доларів.
Кількома днями раніше Маск провів опитування серед своїх підписників у Twitter щодо того, чи варто йому продавати 10% своєї частки в Tesla. Він заявив, що зробить так, як проголосують його передплатники. У неділю опівдні він отримав ствердну відповідь: 57,9% з більш як 3,5 млн проголосували "за".
9 листопада цінні папери компанії Tesla Inc. значно впали через заяву Маска про готовність продати частину своїх акцій.
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10 11 2021 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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