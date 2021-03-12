БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКерівник Tesla Inc. Ілон Маск у четвер продав акції ще на $1 млрд, з початку листопада реалізувавши папери на загальну суму $10,9 млрд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск вже продав акцій Tesla майже на $11 мільярдів
З 8 листопада Маск реалізував вже близько 10,1 млн. паперів на загальну суму $10,86 млрд, щоб виконати зобов'язання по податках, що пов'язані з використанням опціонів на акції
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Про це повідомляє Business Insider.
На початку листопада найбагатша людина у світі написала у Твіттері, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі соціальної мережі схвалять цей крок.
З 8 листопада Маск реалізував вже близько 10,1 млн. паперів на загальну суму $10,86 млрд, щоб виконати зобов'язання по податках, що пов'язані з використанням опціонів на акції.
Як відзначає видання, у Маска є можливість купити ще близько 10 мільйонів акцій по 6,24 долара за кожну, термін дії опціонів спливає в серпні наступного року.
Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Маск запропонував користувачам Twitter вирішити, чи варто йому продавати 10% своїх акцій Tesla, заявивши, що діятиме згідно з результатами опитування. У голосуванні взяли участь понад 3,5 млн користувачів, майже 58% висловилися за продаж.
Наприкінці листопада Маск уже продав акції компанії на суму 1,05 мільярда доларів.
Ринок відреагував на дії керівника Tesla Inc. зниженням ціни акцій компанії. За підрахунками Bloomberg, через це Маск втратив більшу частину статку, ніж засновник Amazon Джеф Безос на розлученні з дружиною.
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03 12 2021 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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