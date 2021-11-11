БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГенеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після опитування в Twitter Маск продав частину акцій Tesla
Невідомо, чи вплинуло на рішення провести транзакції опитування Маска у Twitter щодо того, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій Tesla
Фото: Getty Images
Про це повідомляють джерела Reuters та Bloomberg.
Маск продав понад 4,5 млн акцій, або близько 3% вкладень.
Bloomberg пише, що невідомо, чи вплинуло на рішення провести транзакції опитування Маска у Twitter щодо того, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій Tesla - і чи він продовжуватиме продажі доти, доки не досягне 10-% порога. Щоб досягнути цього, йому довелося б позбутися приблизно 17 млн акцій.
Зазначається,що це перший продаж акцій Маском з 2016 року.
Повідомлялося, що 7 листопада Ілон Маск запитав у підписників у Twitter, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій Tesla. 57,9% з більш як 3,5 млн проголосували "за".
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11 11 2021 10:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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