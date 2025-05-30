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ПОЛІТИКА

Маск йде з посади, але не з політики Трампа – ABC News

30 травня 2025, 12:46
Маск йде з посади, але не з політики Трампа – ABC News
скріншот з відео
Маск формально покидає державну посаду, він продовжить консультувати президента в неофіційному статусі та потенційно братиме участь у деяких засіданнях Білого дому.

Американський мільярдер Ілон Маск завершує виконання обов’язків спеціального державного службовця в адміністрації президента Дональда Трампа, але й надалі залишатиметься його неофіційним радником.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на високопоставлене джерело в Білому домі.

За законодавством США, термін перебування на посаді спеціального державного службовця обмежений 130 днями. Цей ліміт Ілон Маск досягне вже 30 травня, рівно через 130 днів після інавгурації Трампа 20 січня.

Як повідомив представник адміністрації, хоча Маск формально покидає державну посаду, він продовжить консультувати президента в неофіційному статусі та потенційно братиме участь у деяких засіданнях Білого дому.

Водночас, джерела ABC News зазначають, що в адміністрації Трампа не всі були задоволені нещодавніми висловлюваннями Маска. Зокрема, його критичні зауваження щодо так званого "великого, красивого законопроєкту", який активно просуває Трамп, викликали розчарування серед ключових посадовців.

Попри це, в Білому домі наполягають, що стосунки між президентом і Маском залишаються "міцними", хоча сам Трамп не зробив публічних заяв щодо відходу мільярдера з офіційної посади.

У середу, за день до завершення терміну, Маск ще виконував обов’язки держслужбовця і, як повідомила директорка Національної розвідки Тулсі Габбард у соцмережі X, відвідав її офіс.

Нагадаємо, наприкінці квітня Дональд Трамп заявляв про можливість перегляду деяких рішень Департаменту ефективності уряду, який перебував під керівництвом Маска. Президент також припускав, що мільярдер може залишити Білий дім "через кілька місяців".

СШАДональд ТрампІлон Маск

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