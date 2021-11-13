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Маск за тиждень продав акцій Tesla майже на $7 мільярдів

Згідно з поданими до Комісії США з цінних паперів і бірж документів, лише у п’ятницю Маск продав 1,2 млн акцій на суму у понад 1,2 млрд доларів США
Гендиректор Tesla Ілон Маск продав за цей тиждень акцій компанії на суму в 6,9 мільярдів доларів США.
Маск за тиждень продав акцій Tesla майже на $7 мільярдів Фото: Hubs.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з поданими до Комісії США з цінних паперів і бірж документів, лише у п’ятницю Маск продав 1,2 млн акцій на суму у понад 1,2 млрд доларів США.

Загалом він продав вже 6,36 млн акцій цього тижня.

Нині Маску необхідно продати ще 10 млн акцій Tesla, аби повністю виконати обіцянку про продаж 10% компанії автовиробника.

Зазначається, що вартість акцій Tesla у п’ятницю закрила тижневі торги з падінням на 2,8% до 1 033,42 доларів США після 11-тижневого зростання.

Як повідомляв Укрінформ, Ілон Маск запропонував користувачам Twitter вирішити, чи варто йому продавати 10% своїх акцій Tesla, заявивши, що дотримуватиметься результатів опитування.

У голосуванні взяли участь більш ніж 3,5 млн користувачів, майже 58% висловилися за продаж. Ринок відреагував зниженням ціни акцій Tesla. За підрахунками Bloomberg, через це Маск втратив більшу частину статку, ніж засновник Amazon Джефа Безоса - на розлученні з дружиною.

Нагадаємо, що напередодні статки американського мільярдера Ілона Маска за два дні знизилися на 50 мільярдів доларів через падіння котирувань акцій його компанії Tesla.

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13 11 2021 14:37
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