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ПОЛІТИКА

Маск залишиться радником Трампа після відставки з посади керівника DOGE – Венс

03 квітня 2025, 18:18
Маск залишиться радником Трампа після відставки з посади керівника DOGE – Венс
Wikipedia
Трамп сказав своїм помічникам і міністрам про відставку Маска, яка нібито має статися незабаром.

Ілон Маск залишиться радником американського президента Дональда Трампа навіть коли залишить посаду керівника DOGE.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Reuters.

Венс розповів, що навіть після того, як Маск покине посаду в Департаменті ефективності уряду (DOGE), він все одно залишиться радником президента США Дональда Трампа.

"У DOGE є багато роботи, і так, ця робота продовжуватиметься після відходу Ілона. Але, по суті, Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента", - сказав він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам і міністрам про відставку Маска, яка нібито має статися незабаром.

За даними видання, Трамп нібито задоволений Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту ефективності уряду, однак вони вирішили, що Маску час повернутися до бізнесу.

Одне з джерел ще вчора зауважило, що Маск, ймовірно, залишиться неофіційним радником і періодично відвідуватиме Білий дім.

Проте за кілька годин після публікації даної інформації в ЗМІ у Білому домі гостро відреагували.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала чутки про відставку Маска в найближчому майбутньому та назвала "сміттям" публікацію газети Politico про те, що Маск незабаром покине посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

Дональд ТрампІлон МаскДжей Ді ВенсDOGE

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