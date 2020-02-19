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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Маск збільшив запас ходу у Tesla Model S до понад 630 км

"Згідно з американською методологією запас ходу у Tesla Model S нині вже більше 630 км"
Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електрокар Model S вже має запас ходу у понад 630 км.
Маск збільшив запас ходу у Tesla Model S до понад 630 км tesla.com

Про це він повідомив у Twitter,передає УКРІНФОРМ.

"Згідно з американською методологією запас ходу у Tesla Model S нині вже більше 630 км", - написав Маск.

Він додав, що впродовж останніх місяців запас ходу в усіх електрокарах Tesla Model S та X були вищими за результатами вимірювання згідно з американською методологією

За його словами, нове програмне забезпечення, яке дозволить збільшити запах ходу, незабаром буде доступне безкоштовно.

Раніше запас ходу автомобіля Model S без підзарядки становив 600 км.

Нагадаємо, що вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

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19 02 2020 13:40
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