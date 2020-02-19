Маск збільшив запас ходу у Tesla Model S до понад 630 км
Про це він повідомив у Twitter,передає УКРІНФОРМ.
"Згідно з американською методологією запас ходу у Tesla Model S нині вже більше 630 км", - написав Маск.
Він додав, що впродовж останніх місяців запас ходу в усіх електрокарах Tesla Model S та X були вищими за результатами вимірювання згідно з американською методологією
За його словами, нове програмне забезпечення, яке дозволить збільшити запах ходу, незабаром буде доступне безкоштовно.
Раніше запас ходу автомобіля Model S без підзарядки становив 600 км.
Нагадаємо, що вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".
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