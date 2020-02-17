Суд наказав Tesla зупинити вирубку лісу на місці будівництва "мегазаводу" під Берліном

Tesla будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи розпочати там виробництво електрокарів наступного року

Вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

Вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Tesla будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи розпочати там виробництво електрокарів наступного року.

Нагадаємо, що акції Tesla впали на 20% через китайський коронавірус