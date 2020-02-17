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Суд наказав Tesla зупинити вирубку лісу на місці будівництва "мегазаводу" під Берліном

Tesla будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи розпочати там виробництво електрокарів наступного року
Вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".
Суд наказав Tesla зупинити вирубку лісу на місці будівництва "мегазаводу" під Берліном Фото: з вільних джерел

Вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Tesla будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи розпочати там виробництво електрокарів наступного року. 

Нагадаємо, що акції Tesla впали на 20% через китайський коронавірус

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17 02 2020 11:39
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