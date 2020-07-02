Акції Tesla впали на 20% через китайський коронавірус

До цього Tesla була однією з небагатьох компаній, які зростали на тлі загального падіння вартості акцій через коронавірус у Китаї

Акції компанії Tesla впали на 20,6% за підсумками торгів 5 лютого. Падіння викликало побоювання інвесторів щодо роботи нового китайського заводу компанії через спалах коронавірусу у країні.

Про це повідомляє CNN,передає "Громадське".

До цього Tesla була однією з небагатьох компаній, які зростали на тлі загального падіння вартості акцій через коронавірус у Китаї. Так, напередодні акції Tesla зросли до 968 доларів — свого історичного рекорду.

На кінець 5 лютого акції Tesla впали до 734,7 долара через побоювання інвесторів у тому, що новий завод компанії біля Шанхая зможе відновити нормальну роботу після Китайського нового року у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Так, стало відомо, що канікули на заводі продовжили до 9 лютого через рішення міської ради Шанхая.

Нагадаємо, що після оприлюднення фінансового звіту компанії її акції невпинно демонструють позитивну динаміку росту. Ще вчора акції коштували близько 650 доларів, а ринкова капіталізація становила 117 мільярдів доларів. На закритті торгів акції подорожчали до 780 доларів (+ 86% з початку року). А сьогодні ціна однієї акції пробила позначку 900 доларів (наразі акції компанії коштують 913 доларів).