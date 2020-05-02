Акції Tesla стрімко дорожчають, компанія вже зрівнялася з McDonald's

Після оприлюднення фінансового звіту компанії її акції невпинно демонструють позитивну динаміку росту. Ще вчора акції коштували близько 650 доларів, а ринкова капіталізація становила 117 мільярдів доларів. На закритті торгів акції подорожчали до 780 доларів (+ 86% з початку року). А сьогодні ціна однієї акції пробила позначку 900 доларів (наразі акції компанії коштують 913 доларів).

Відтак ринкова капіталізація компанії становить близько 160 мільярдів доларів. Стільки ж коштує і McDonald's,передає 24 КАНАЛ.

Аналітик Roth Capital Крейг Ірвін заявив, що це справжнісіньке безумство, оскільки він просто не вірить в те, що відбувається. З ним погоджуються багато колег.

Динаміка зростання акцій компанії Tesla та McDonald's

Що стосується засновника компанії Tesla – Ілона Маска, то всього за день на тлі зростання акцій його статки збільшилися на 4,7 мільярда доларів, а з початку року вони зросли на 13,5 мільярда доларів. Зараз він займає 22 місце у списку найбагатших людей світу.

Дохід компанії

Відповідно до звітності компанії, її виторг за звітний період зросла до 7,4 мільярда доларів. Це лише на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але значно більше, ніж очікувалося (7 мільярдів).

Чистий прибуток компанії в четвертому кварталі минулого року становив 105 мільйонів доларів. У порівнянні з четвертим кварталом 2018 року вона знизилася на 25%, але компанія прибуткова другий квартал поспіль.

Разом з тим компанія продовжує стрімко розвиватися. Постачання електромобілів на ринку США стабільно зростають. Схожі показники спостерігаються і на інших ринках. Нещодавно Tesla відвантажила перші автомобілі виготовлені в Китаї Ілон Маск: наступну Tesla можуть розробити в Китаї та оголосила про те, що наступна модель може бути розроблена саме там.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2020 року в Україні з'являться перші станції швидкої зарядки Tesla Supercharger.