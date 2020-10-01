БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ першому кварталі 2020 року в Україні з'являться перші станції швидкої зарядки Tesla Supercharger.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, коли в Україні з'являться станції зарядки Tesla Supercharger
"Tesla сьогодні стала дорожчою за Ford і GM разом взяті"
Про це в Facebook повідомив голова Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида, передає "Економічна правда".
За його словами, в країні відкриють три такі станції.
"Tesla сьогодні стала дорожчою за Ford і GM разом взяті. А ще мені відомо де точно в Україні буде стояти перший Tesla Supercharger і другий, і (сюрприз) - третій. І навіть знаю точну дату відкриття першого. Але сказати не можу. Секрети вмію тримати, як і інтригувати", - пише голова Tesla Club Ukraine.
Нагадаємо, що американський підприємець, винахідник і мільярдер, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск станцював на презентації електромобілів на новому заводі Tesla в Шанхаї.
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