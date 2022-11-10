Масовані ракетні удари рф по Україні змінюють характер війни - Макрон

За його словами, атаки рф по мирних українцях були навмисними

Ракетні удари російських окупантів по населених пунктах України, скоєні 10 жовтня, глибоко змінюють характер війни. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, атаки рф по мирних українцях були навмисними.

Із відповідною заявою лідер виступив перед журналістами у кулуарах поїздки в Алжир, повідомляє Euroactiv.

"Франція рішуче засуджує ці навмисні напади росії на всю територію України і на цивільне населення, які є глибокою зміною характеру цієї війни", – сказав він.

Макрон додав, що зустрінеться зі своїми військовими та дипломатичними радниками після повернення в Париж, щоб проаналізувати загострення ситуації.

Нагадаємо, після ударів рф по Україні Макрон терміново поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Він підтвердив готовність Франції збільшити свою підтримку України, зокрема щодо військової техніки. Йшлося про посилення української системи ППО.