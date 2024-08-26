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Масований обстріл коштував росії $1,26 млрд

26 серпня 2024, 21:37
Масований обстріл коштував росії $1,26 млрд
Фото: facebook.com/kpszsu
Армія рф атакувала Україну 127 ракетами і 108 безпілотниками.

Масований обстріл кремля вранці 26 серпня обійшовся росіянам порядка 1,26 млрд доларів. 

Про це свідчать підрахунки ЕП.

Сьогодні, 26 серпня війська рф атакували Україну 109 Shahed-136/131, 77 крилатими ракетами Х-101, 3 крилатими ракетами Х-22, 28 Калібрами, 6 ракетами Іскандер-М, 3 Кинджалами і 10 ракет Х-59/Х-69.

Журналісти видання взяли за основу середню ціну Shahed-136/131 -193 тис доларів, тобто, 109 ударних дронів коштували близько 21,3 млн дол.

Ціна Кинджала - $10 млн, f загальна сума випущених ракет відповідно 30 млн.

Вартість Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тому загальна сума становить 3 млн доларів

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, а загальна сума випущених ракет цього типу складає 1 млрд дол.

Ціна ж Калібру становить 6,5 млн доларів, отже загальна сума витрат на цю ракету - $182 млн.

Ракети Х-59/Х-69 оцінюють у $0,5 млн за одиницю, так, загальна сума випущених ракет цього типу складає 5 млн доларів.

Іскандер-М ймовірно коштує 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу -18 млн дол.

Тож загальна сума, яку росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить 1,26 млрд доларів.

Нагадаємо, що українська ППО побила рекорд, знищивши 102 ракети і 99 ударних дронів.

 

армія рфвійна в Україні

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