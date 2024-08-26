Масований обстріл України: постраждали 15 областей, ціллю була енергетична інфраструктура

Крім того, голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби "Пункти незламності".

Внаслідок російської масованої атаки 26 серпня постраждало 15 областей України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким", – зазначив він.

За словами прем’єра, ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в низці регіонів.