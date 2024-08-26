Масований обстріл України: постраждали 15 областей, ціллю була енергетична інфраструктура
26 серпня 2024, 11:35
Фото: з вільного доступу
Крім того, голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби "Пункти незламності".
Внаслідок російської масованої атаки 26 серпня постраждало 15 областей України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким", – зазначив він.
За словами прем’єра, ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в низці регіонів.
"Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", – каже глава уряду.
Крім того, голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби "Пункти незламності".
Прем’єр зазначив, для того, щоб зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети.
"Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", – зауважив Шмигаль.
Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.