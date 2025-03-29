Масові протести в Туреччині: опозиція вимагає звільнення мера Стамбула

Майже дві тисячі протестувальників вже було затримано.

Десятки тисяч людей зібралися сьогодні, 29 березня, в Стамбулі на акцію протесту проти ув'язнення мера Екрема Імамоглу, головного суперника президента Тайіпа Ердогана, що стала найбільшою демонстрацією, яку Туреччина бачила за останні десять років.

Сотні тисяч людей прислухалися до закликів опозиції й вийшли на вулиці по всій країні після того, як минулого тижня Імамоглу був затриманий, а потім ув'язнений в очікуванні суду за звинуваченням у хабарництві.

Про це пише Reuters.

Десятки тисяч людей з турецькими прапорами й транспарантами вийшли на набережну в районі Малтепе в азійський частині Стамбула на суботній мітинг "Свободу Імамоглу", організований Республіканською народною партією (CHP).

Головна опозиційна Республіканська народна партія, інші опозиційні партії, правозахисні групи та західні держави заявили, що справа проти Імамоглу є політизованою спробою усунути потенційну виборчу загрозу для Ердогана. Уряд заперечує будь-який вплив на судову систему і заявляє, що суди є незалежними.

Ердоган, який домінує в турецькій політиці вже понад два десятиліття, відкинув загальнонаціональні протести як "шоу", попередив про правові наслідки й закликав CHP припинити "провокувати" турків.