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CУСПІЛЬСТВО

Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: можлива причина - феєрверки з новорічної ночі

13 січня 2025, 12:26
Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: можлива причина - феєрверки з новорічної ночі
соцмережі
The Post ідентифікувала шрам від пожежі в новорічну ніч, використовуючи супутникові знімки з фальшивим кольором, зроблені до і після пожежі.

Масштабні пожежі охопили - будинки в передмістях Лос-Анджелеса. Причиною початку пожеж могли стати феєрверки, які запускали місцеві у новорічну ніч.

Про це повідомляє Washington Post.

Як пише видання, аналіз фотографій, відео, супутникових знімків і радіопереговорів, а також інтерв'ю зі свідками свідчить про те, що пожежа в Палісейдс почалася в районі, де шість днів тому пожежники вже загасили полум'я.

Правоохоронці провели перевірку даного району та допитали місцевих у пошуках доказів того, що саме стало причиною пожежі.

Аналіз, проведений виданням свідчить про те, що нова пожежа почалася неподалік від старої. 

За словами офіційних осіб, розслідуванням займається Федеральне бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. У своїй заяві представник ATF сказав: "Сертифіковані пожежні слідчі ATF провели первинний огляд місцевості, але розслідування ще не розпочато". У відповідь на питання про повторне займання як можливу причину, представники LAFD заявили: "Це поточне, активне розслідування, і команда не буде коментувати розслідування, що триває".

Однак ЗМІ стало відомо про те, що задимлення почалося на ділянці хребта Темескаль в горах Санта-Моніки, де сталася попередня пожежа, яку, на думку жителів, спричинив феєрверк.

The Post ідентифікувала шрам від пожежі в новорічну ніч, використовуючи супутникові знімки з фальшивим кольором, зроблені до і після пожежі. Цей метод відстежує зміни рослинності на супутникових знімках. Здоровий рослинний покрив виглядає червоним, а випалена земля - від синього до коричневого.

У вівторок, 7 січня, у престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс спалахнула масштабна лісова пожежа.

За останніми підрахунками місцевої влади, кількість загиблих у пожежах зросла до 24 осіб.

Наразі AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, від $135 до $150 мільярдів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, відколи почали ввести облік.

пожежаЛос-Анджелес

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