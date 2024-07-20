Масштабний збій виявив безпрецедентну вразливість глобальної ІТ-системи – Bloomberg

Багато компаній та людей залежать від купки технологічних компаній.

Масштабний збій 19 липня, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows, виявив безпрецедентну вразливість глобальної ІТ-системи та підкреслив небезпеку залежності багатьох організацій і людей від купки технологічних компаній. Якщо одна з них перестане працювати або зазнає хакерської атаки, наслідки можуть вплинути на широкі сектори світової економіки.

Зазначається, що Microsoft домінує на ринку персональних комп'ютерів завдяки своїй операційній системі Windows. Водночас CrowdStrike стала основним постачальником для тисяч компаній і організацій, які прагнуть захистити свої найважливіші системи від кібератак.

За даними дослідницької компанії IDC, CrowdStrike є другим за величиною виробником "сучасного програмного забезпечення для захисту кінцевих точок" після Microsoft. Вона контролює 18% ринку обсягом 12,6 млрд доларів. Компанія продає свої продукти 29 000 організаціям по всьому світу, тому збій, ймовірно, вплинув на мільйони комп'ютерів. На відновлення їхньої роботи може піти кілька тижнів або й більше, оскільки їх потрібно буде налаштовувати вручну.