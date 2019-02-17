Матч Бундесліги не показали в Ірані через жінку-арбітра в шортах

Вболівальникам "Аугсбурга" і "Баварії" не пощастило

Жінка-суддя стала причиною скасування трансляції футбольного матчу німецької Бундесліги за участю мюнхенської "Баварії".

Гру судила 39-річна Бібіана Штайнхаус. Трансляцію на іранському державному каналі IRIB скасували "в останню хвилину" через іранське законодавство, яке забороняє показувати по телебаченню жінок у неналежному одязі (в тому числі шортах), повідомляє Deutsche Welle.

Сцени у фільмах за участю неналежно одягнених жінок вдається приховати, але під час трансляції футбольного матчу Штайнхаус постійно з'являлася у кадрі, зазначає видання.

Матч між "Аугсбургом" і "Баварією" відбувся 16 лютого, мюнхенці перемогли з рахунком 3:2. Штайнхаус стала першою жінкою, допущеною до роботи головним арбітром у матчах головного дивізіону чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії виявили додаток, який дозволяє чоловікам контролювати пересування жінок. Він провокує гендерне насильство.