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Матч Бундесліги не показали в Ірані через жінку-арбітра в шортах

Вболівальникам "Аугсбурга" і "Баварії" не пощастило
Жінка-суддя стала причиною скасування трансляції футбольного матчу німецької Бундесліги за участю мюнхенської "Баварії".
Матч Бундесліги не показали в Ірані через жінку-арбітра в шортах Фото: EPA/UPG

Гру судила 39-річна Бібіана Штайнхаус. Трансляцію на іранському державному каналі IRIB скасували "в останню хвилину" через іранське законодавство, яке забороняє показувати по телебаченню жінок у неналежному одязі (в тому числі шортах), повідомляє Deutsche Welle.

Сцени у фільмах за участю неналежно одягнених жінок вдається приховати, але під час трансляції футбольного матчу Штайнхаус постійно з'являлася у кадрі, зазначає видання.

Матч між "Аугсбургом" і "Баварією" відбувся 16 лютого, мюнхенці перемогли з рахунком 3:2. Штайнхаус стала першою жінкою, допущеною до роботи головним арбітром у матчах головного дивізіону чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії виявили додаток, який дозволяє чоловікам контролювати пересування жінок. Він провокує гендерне насильство.

 
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17 02 2019 14:44
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