Матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна скасували Рішення щодо подальшої долі матчу Швейцарія - Україна прийматиме УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив Українську асоціацію футболу (УАФ), що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися".

Фото: УНН

Як інформує пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливінський, й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру через спалах коронавірусу в українській збірній, передає "Укрінформ". Рішення щодо подальшої долі матчу Швейцарія - Україна прийматиме УЄФА. Читайте також: Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував виїзну поразку іспанській "Барселоні" (1:2) в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

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