СПОРТ НОВИНИСоюз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив Українську асоціацію футболу (УАФ), що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна скасували
Рішення щодо подальшої долі матчу Швейцарія - Україна прийматиме УЄФА
Фото: УНН
Як інформує пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливінський, й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру через спалах коронавірусу в українській збірній, передає "Укрінформ".
Рішення щодо подальшої долі матчу Швейцарія - Україна прийматиме УЄФА.
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