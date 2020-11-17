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Матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна скасували

Рішення щодо подальшої долі матчу Швейцарія - Україна прийматиме УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив Українську асоціацію футболу (УАФ), що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися".
Матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна скасували Фото: УНН

Як інформує пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливінський, й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру через спалах коронавірусу в українській збірній, передає "Укрінформ".

Рішення щодо подальшої долі матчу Швейцарія - Україна прийматиме УЄФА.

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17 11 2020 16:33
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