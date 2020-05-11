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Луческу: "Динамо" могло як мінімум не програти "Барселоні"

"Ми провели хороший матч. На жаль, ми почали дуже недобре", - розповів Луческу
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував виїзну поразку іспанській "Барселоні" (1:2) в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Луческу: "Динамо" могло як мінімум не програти "Барселоні" Мірча Луческу. Фото: footboom.com

У післяматчевому флешінтерв'ю ТК "Футбол" наставник "біло-синіх", зокрема, поскаржився на низьку реалізацію гольових моментів, зазначивши, що його команда мала шанси як мінімум не програти каталонцям, передає "Укрінформ".

"Ми провели хороший матч. На жаль, ми почали дуже недобре. Здійснили той фол, дозволили наблизитися до нашої штрафної. Коли мова йде про Мессі, то дуже складно блокувати його. Як сказали помічники, пенальті не зовсім справедливо призначили.

Після цього ми почали грати набагато краще. Мали багато можливостей і виходи один в один. Але відсутність досвіду зіграло тут важливу роль. Ми не змогли реалізувати наші моменти. Думаю, як мінімум заслуговували нічию, але з огляду на умови, в яких грали, задоволений грою хлопців.

Хочу відзначити дебют Нещерета, який зробив фантастичні сейви за кількістю і якістю. Це дало впевненість команді. Дуже і дуже хороший дебют для нього, з огляду на відсутність двох воротарів через коронавірус", - сказав Луческу.

Наступний матч "Динамо" проведе 24 листопада проти "Барселони" на НСК "Олімпійський" в Києві.

Нагадаємо, що напередодні "Динамо" не змогло перемогти "Ференцварош" Реброва в Лізі чемпіонів

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05 11 2020 13:59
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