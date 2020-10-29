СПОРТ НОВИНИКиївське «Динамо» зіграло внічию з угорським «Ференцварошем», головним тренером якого є екс-динамівець Сергій Ребров.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
«Динамо» не змогло перемогти «Ференцварош» Реброва в Лізі чемпіонів
Фото: epa.eu
Матч відбувався у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Будапешті.
У першому таймі кияни двічі вразили ворота суперника - відзначились Віктор Циганков (пенальті) та Карлос де Пена. Однак у другій половині «біло-сині» пропустили два голи і не змогли втримати перемогу - підсумковий рахунок 2:2. Другий гол кияни пропустили наприкінці зустрічі.
У паралельному матчі цієї групи (G) каталонська «Барселона» обіграла на виїзді туринський "Ювентус". Таким чином, після двох турів "Барселона" йде на першому місці з 6 очками, "Ювентус" має 3 бали, а "Ференцварош" і "Динамо" — по одному.
Нагадаємо, що раніше "Динамо" обіграло "Гент" у матчі Ліги чемпіонів
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