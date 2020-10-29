«Динамо» не змогло перемогти «Ференцварош» Реброва в Лізі чемпіонів

Київське «Динамо» зіграло внічию з угорським «Ференцварошем», головним тренером якого є екс-динамівець Сергій Ребров.

Матч відбувався у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Будапешті.

У першому таймі кияни двічі вразили ворота суперника - відзначились Віктор Циганков (пенальті) та Карлос де Пена. Однак у другій половині «біло-сині» пропустили два голи і не змогли втримати перемогу - підсумковий рахунок 2:2. Другий гол кияни пропустили наприкінці зустрічі.

У паралельному матчі цієї групи (G) каталонська «Барселона» обіграла на виїзді туринський "Ювентус". Таким чином, після двох турів "Барселона" йде на першому місці з 6 очками, "Ювентус" має 3 бали, а "Ференцварош" і "Динамо" — по одному.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" обіграло "Гент" у матчі Ліги чемпіонів