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«Динамо» обіграло «Гент» у матчі Ліги чемпіонів

Матч-відповідь відбудеться у Києві 29 вересня
Київське «Динамо» перемогло на виїзді бельгійський «Гент» і суттєво покращило шанси на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів.
«Динамо» обіграло «Гент» у матчі Ліги чемпіонів Фото: Reuters

У першому матчі вирішального раунду кваліфікації ЛЧ кияни здолали суперника з рахунком 2:1. За «Динамо» забивали Владислав Супряга та Карлос де Пена, повідомляє "Громадське".

Слід зазначити, що полегшило завдання «біло-синіх» те, що на 53-ій хвилині матчу суддя видалив з поля за другу «жовту» картку гравця бельгійського клубу. Що цікаво, «червону» картку отримав українець Роман Безус, який свого часу виступав за «Динамо».

Матч-відповідь відбудеться у Києві 29 вересня. Якщо за підсумками двох поєдинків кияни здобудуть перемогу, то потраплять до групового (основного) етапу Ліги чемпіонів, де не виступали вже з 2016 року.

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24 09 2020 09:24
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