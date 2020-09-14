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Суперники "Динамо" прилетіли до Києва на матч Ліги чемпіонів УЄФА

Поєдинок "Динамо" - АЗ "Алкмаар" відбудеться у вівторок, 15 вересня, на столичному НСК "Олімпійський"
Голландський АЗ "Алкмаар" прибув до Києва на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо".
Суперники "Динамо" прилетіли до Києва на матч Ліги чемпіонів УЄФА Фото: uefa.com

О 13.55 літак рейсу OR7361 з Амстердама здійснив посадку в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського, передає "Укрінформ"

У делегації клубу 21 футболіст:

воротарі - Марко Бізот, Хобі Верхюлст, Бо Реус.

захисники - Йонас Свенссон, Пантеліс Хацідіакос, Рон Влаар, Оуен Вейндал, Тімо Летшерт, Юкінарі Сугавара, Рамон Леувін.

півзахисники - Фредрік Мідтше, Тен Копмейнерс, Дані де Віт, Йорді Класі, Тіджані Рейндерс.

нападники - Келвін Стенгс, Майрон Боада, Уссама Ідрісса, Ферді Дрейф, Закарія Абухляль, Альберт Гюдмюндссон.

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14 09 2020 14:54
ТЕГИ: УЄФА, Динамо
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