СПОРТ НОВИНИГолландський АЗ "Алкмаар" прибув до Києва на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суперники "Динамо" прилетіли до Києва на матч Ліги чемпіонів УЄФА
Поєдинок "Динамо" - АЗ "Алкмаар" відбудеться у вівторок, 15 вересня, на столичному НСК "Олімпійський"
Фото: uefa.com
О 13.55 літак рейсу OR7361 з Амстердама здійснив посадку в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського, передає "Укрінформ"
У делегації клубу 21 футболіст:
воротарі - Марко Бізот, Хобі Верхюлст, Бо Реус.
захисники - Йонас Свенссон, Пантеліс Хацідіакос, Рон Влаар, Оуен Вейндал, Тімо Летшерт, Юкінарі Сугавара, Рамон Леувін.
півзахисники - Фредрік Мідтше, Тен Копмейнерс, Дані де Віт, Йорді Класі, Тіджані Рейндерс.
нападники - Келвін Стенгс, Майрон Боада, Уссама Ідрісса, Ферді Дрейф, Закарія Абухляль, Альберт Гюдмюндссон.
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