"ПСЖ" розпочав сезон з сенсаційної поразки від "Ланса"

Чинний чемпіон грав напіврезервним складом через спалах коронавірусу в команді

У стартовому матчі 2-го туру чемпіонату Франції (Ліги 1) "Парі Сен-Жермен" на виїзді сенсаційно програв "Лансу" 0:1.

Чинний чемпіон Франції пропускав перший тур нового сезону через участь у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє "Укрінформ". До стартового матчу чемпіонату "ПСЖ" підійшов без своїх лідерів: Неймар, Мбаппе, Ді Марія і ще четверо гравців основного складу пропускали зустріч проти "Ланса" через позитивний тест на COVID-19.

Єдиний м’яч в матчі господарі забили на початку другого тайму: Ігнатіус Ганаго скористався грубою помилкою воротаря "ПСЖ" Марціна Булки і точно пробив по воротах. 1:0 - перемога "Ланса".

Новачок Ліги 1 здобув свої перші 3 очки в чемпіонаті. У "ПСЖ" наразі очок немає. В наступному матчі 13 вересня "ПСЖ" прийматиме "Марсель". Крім Мбаппе у склад парижан повинні повернутися усі інфіковані коронавірусом гравці.

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