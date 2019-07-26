Матір Онищенка затримали в аеропорті, – джерело
"25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року", - йдеться в САП, інформують в "УП".
Зазначається, що її підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України.
Зазначається, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подали клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу.
Мова йде про так звану "газову справу" нардепа-втікача Олександра Онищенка, який намагався взяти участь у дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року.
Нагадаємо, у Київській області зацікавлені особи намагалися "пропіарити" кількох кандидатів у народні депутати, прикриваючись брендом партії "Слуга народу".
Як свідчать фото та відео, оприлюднені поліцією, мова зокрема йде про дружину нардепа-втікача Олександра Онищенка Ганну Різатдінову та кандидатів Олега Донченка і Олега Жукотанського (на сайті ЦВК значаться як самовисуванці).
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