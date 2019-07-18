Дружину Онищенка намагались видати за "Слугу народу", - ФОТО, ВІДЕО

Під час розповсюдження цих агітаційних матеріалів працівники поліції затримали 14 осіб

Поліція вилучила 44 тисячі примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від партії "Слуга народу" на Київщині у 93 окрузі.

У Київській області зацікавлені особи намагалися "пропіарити" кількох кандидатів у народні депутати, прикриваючись брендом партії "Слуга народу". З цією метою вони виготовили друковану продукцію з неправдивою інформацією і найняли студентів та неповнолітніх для її роздачі, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Молоді заплатили 600 гривень за 6 годин роботи, агітаторів організовано розвезли автобусами у визначені місця для агітації – до міст Рокитне, Кагарлик та Миронівка. Під час розповсюдження цих агітаційних матеріалів працівники поліції затримали 14 осіб. На них склали адміністративні матеріали.

Поліція встановила, що до партії "Слуга народу" згадані кандидати в народні обранці жодного стосунку не мають.



Фото:Нацполіція

Як свідчать фото та відео, оприлюднені поліцією, мова зокрема йде про дружину нардепа-втікача Олександра Онищенка Ганну Різатдінову та кандидатів Олега Донченка і Олега Жукотанського (на сайті ЦВК значаться як самовисуванці).



Фото:Нацполіція

Зазначається, що неправдиву агітпродукцію розповсюджували з одного з приватних агропідприємств міста Кагарлик. За попередньою інформацією, це агропідприємство належить до сфери управління ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" (належить Юрію Косюку –ред.).

Поліцейські провели у приміщенні агропідприємства санкціонований обшук та вилучили 44 тисячі різного виду друкованих матеріалів агітаційного змісту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Зазначається, що поліція проводить процесуальні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які замовили та виготовили друковану агітпродукцію з недостовірною інформацією.

Нагадаємо, що у Комітеті виборців України підрахували, що всього в мажоритарних округах балотується 161 кандидат-клон, тобто особа, яка має однакове прізвище з більш рейтинговими політиками.