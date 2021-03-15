Дубінського можуть виключити зі "Слуги народу" найближчим часом
Як передає Укрінформ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню.
"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", - сказав Корнієнко.
За його словами, згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про виключення з членів партії. Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми і статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитують партію або завдають їй шкоди.
У випадку з Дубінським, зазначив Корнієнко, приводом для його виключення зі "Слуги народу" є порушення статуту, коли "проводив "свої" конференціє і виявляв непокору керівним органам партії".
При цьому керівник партії наголосив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії по скликанню рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".
За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту. "Не дивлячись на те, що він ще не зареєстрований в Мін'юсті, він починає діяти з моменту його прийняття на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом національної ради громад", - зазначив він.
Згідно з новим статутом, голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками політради і нацради громад, що і було зроблено на вимогу членів обласної партійної організації. За словами Корнієнка, на конференцію зібралися 15 з 25-ти осіб, закріплених за Київським обласним центром, був кворум, тому конференція легітимна.
Разом з тим, голова партії "Слуга народу" уточнив, що протягом 10 днів новий статут буде відправлено на реєстрацію, але за реєстрами у цей період головою Київської обласної організації залишається Дубінський.
"Ми сподіваємося, що він не здійснюватиме протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної є Андрій Мотовиловець і з ним буде налагоджуватися взаємодія", - додав Корнієнко.
Члени Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Дубінського. Разом з тим члени організації вважають, що Дубінський не може входити у національну раду громад, яку було створено під час позачергового з'їзду партії 13 березня.
Також у зв'язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Дубінського з членів партії.
1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, вирішили виключити з фракції "Слуга народу".
При цьому Дубінський закликав колег, які його підтримали, залишатися у фракції.
Дубінський також є заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною "російської мережі зарубіжного впливу", пов'язаної з Андрієм Деркачем.
Санкції було введено проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.
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