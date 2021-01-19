Офіс генпрокурора відкрив справи щодо Дубінського – ЦПК

Офіс генерального прокурора відкрив провадження щодо народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського щодо легалізації майна, одержаного злочинним шлихом, та несплату податків за заявою "Центру протидії корупції".

Як передає Укрінформ, відповідні документи оприлюднив "Центр протидії корупції".

"Офіс Генерального прокурора відкрив провадження щодо народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Раніше Центр протидії корупції звернувся до ОГП із заявою про злочин щодо Дубінського. Так, спершу Офіс Генпрокурора відмовлявся розслідувати імовірні злочини Дубінського, однак Печерський районний суд Києва зобов’язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування", - зазначають у ЦПК.

Згідно з інформацією, яка викладена у повідомленні про початок досудового розслідування, Офісом Генпрокурора на підставі ухвали Печерського райсуду за фактами, викладеними в заяві ЦПК, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато два кримінальних провадження за ч.1 ст.212 Кримінального кодексу та ч.1 ст.209 КК України. Зазначені статті стосуються ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною "російської мережі закордонного впливу", пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до "чорного списку" потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 року оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.

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