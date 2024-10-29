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Верховна Рада відправила у відставку генерального прокурора

29 жовтня 2024, 17:17
Верховна Рада відправила у відставку генерального прокурора
Наразі глава держави не визначився з кандидатом на посаду генпрокурора.

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада України прийняла рішення про відставку генерального прокурора Андрія Костіна. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram-каналі.

"Рада звільнила Костіна з посади Генерального прокурора. За - 255. Виступив з трибуни - сказав все що думаю про цього туриста: - як за його каденції зріс тиск на бізнес - як захищав підвищення зарплат та нульову реакцію на зашквари правоохоронців - як повністю відав керування прокуратурою на Банкову", - йдеться в дописі. 

Депутат також додав, що він запропонував колегам, які дякували йому, зробити грамоту від Ради.

"Не очікую що наступний буде краще, але цього мандрівника треба була ще два роки тому звільнити. Чекаємо куди його далі відправлять. Тут була пропозиція призначити представником України в Всесвітню організацію здоровʼя", - підсумував Железняк. 

Також сьогодні, 29 жовтня, Верховна рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого.

 

Верховна РадавідставкагенпрокурорАндрій Костін

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