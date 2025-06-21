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Президент України призначив нового генпрокурора

21 червня 2025, 14:13
Президент України призначив нового генпрокурора
Фото: google.com
У ВРУ за нього проголосувало 273 депутати.

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором. 

Про це повідомляється на сайті президента.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича генеральним прокурором", - йдеться в указі №416/2025. 

На цьому тижні Верховна Рада також підтримала подання Зеленського та призначила Кравченка на посаду генпрокурора. 

Його кандидатура набрала 273 голоси. Руслан Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. 

До призначення на посаду він працював керівником Державної податкової служби, а ще раніше - начальником Київської обласної військової адміністрації. 

Посада генпрокурора залишалася вакантною з жовтня з моменту звільнення колишнього.

Тоді Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

 

Українагенпрокурор

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