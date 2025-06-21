Президент України призначив нового генпрокурора
Сьогодні глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором.
Про це повідомляється на сайті президента.
"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича генеральним прокурором", - йдеться в указі №416/2025.
На цьому тижні Верховна Рада також підтримала подання Зеленського та призначила Кравченка на посаду генпрокурора.
Його кандидатура набрала 273 голоси. Руслан Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури.
До призначення на посаду він працював керівником Державної податкової служби, а ще раніше - начальником Київської обласної військової адміністрації.
Посада генпрокурора залишалася вакантною з жовтня з моменту звільнення колишнього.
Тоді Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.