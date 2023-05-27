IBA закликала створити спецтрибунал для рф

Міжнародна асоціація юристів (IBA) ухвалила резолюцію із закликом до країн-членів ООН підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу проти росії щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram-каналі.

"Генеральний прокурор Андрій Костін подякував за цей рішучий крок президентці IBA Альмудені Арпон де Мендивіль-і-Алдама та виконавчому директору Марку Еллісу", - йдеться в дописі.

"Правосуддя не повинне обмежуватися лише покаранням рядових виконавців. Перед судом мають постати їх керманичі, які використали свою владу, щоб розкрутити цей маховик зла. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії є найкращим можливим інструментом покласти край безкарності верхівки цього злочинного режиму", - заявив генпрокурор Андрій Костін.