Офіс генпрокурора приховав дані про кількість СЗЧ та дезертирства

10 грудня 2025, 17:31
Офіс генпрокурора приховав дані про кількість СЗЧ та дезертирства
Фото: Генштабу ЗСУ
Через російське ІПСО з публічної статистики зникла інформація про кількість СЗЧ та дезертирства.

Дані про кримінальні правопорушення, пов'язані із самовільним залишенням військовими своїх частин та дезертирством, зникли зі статистики невипадково.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, оскільки її можуть використати проти України в інформаційно-психологічних операціях. Дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців.
 
Офіс генпрокурора наголошує, що росіяни можуть використати чутливу інформацію для оцінки рівня дисципліни, боєздатності українських підрозділів та системи мобілізаційної роботи. Тому таку інформацію вирішили приховати з публічної статистики.
 
Пресслужба Генпрокуратури наголошує, що приховування даних відповідає усім умовам, згідно з частиною другою статті шостої закону "Про доступ до публічної інформації". Зокрема, це зроблено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.
 
У період дії воєнного стану підлягають обмеженню:
  • узагальнені статистичні дані (актуальні та за попередні звітні періоди з 24.02.2022) про кримінальні правопорушення, передбачені розділом XIX КК України;
  • інформація про осіб, які вчинили такі правопорушення;
  • інформація, що міститься в документах органів прокуратури та пов’язана з вказаною категорією кримінальних правопорушень.
 
"Це стосується також обмеження їх оприлюднення на офіційних інформаційних ресурсах органів прокуратури. Водночас наголошуємо, що такі обмеження запроваджені лише на період дії воєнного стану в Україні", – вказано в повідомленні.

 

