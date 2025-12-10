Офіс генпрокурора приховав дані про кількість СЗЧ та дезертирства

Через російське ІПСО з публічної статистики зникла інформація про кількість СЗЧ та дезертирства.

Дані про кримінальні правопорушення, пов'язані із самовільним залишенням військовими своїх частин та дезертирством, зникли зі статистики невипадково.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, оскільки її можуть використати проти України в інформаційно-психологічних операціях. Дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців.

Офіс генпрокурора наголошує, що росіяни можуть використати чутливу інформацію для оцінки рівня дисципліни, боєздатності українських підрозділів та системи мобілізаційної роботи. Тому таку інформацію вирішили приховати з публічної статистики.